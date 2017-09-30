Пятеро детей госпитализированы с отравлением с поезда из Челябинска в Екатеринбурге

В поезде Челябинск – Санкт-Петербург 24 сентября юные спортсмены пострадали от вспышки острой пищевой инфекции. Они были экстренно госпитализированы на станции в Екатеринбурге.

Спортсмены участвовали в первом туре юношеской Уральской лиги гандбола в Челябинске. Группа из 19 мальчиков возрастом 10-11 лет 24 сентября возвращалась на поезде в Пермь.

По пути пятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. На станции в Екатеринбурге они были госпитализированы в детскую городскую больницу с признаками острого отравления.

Транспортные прокуратуры Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края проводят проверку по факту массового отравления. Вероятно, дети заразились не в поезде, а еще в Челябинске, сообщает URA.ru.