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Новости Нижнего Тагила

Пятеро детей госпитализированы с отравлением с поезда из Челябинска в Екатеринбурге

30 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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В поезде Челябинск – Санкт-Петербург 24 сентября юные спортсмены пострадали от вспышки острой пищевой инфекции. Они были экстренно госпитализированы на станции в Екатеринбурге.

Спортсмены участвовали в первом туре юношеской Уральской лиги гандбола в Челябинске. Группа из 19 мальчиков возрастом 10-11 лет 24 сентября возвращалась на поезде в Пермь.

 

По пути пятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. На станции в Екатеринбурге они были госпитализированы в детскую городскую больницу с признаками острого отравления.

 

Транспортные прокуратуры Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края проводят проверку по факту массового отравления. Вероятно, дети заразились не в поезде, а еще в Челябинске, сообщает URA.ru.

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