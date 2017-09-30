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Новости Нижнего Тагила

Водитель иномарки без прав протаранил жилой дом в Качканаре (ФОТО)

30 сентября 2017, 14:30Добавить новость
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В Качканаре 34-летний мужчина за рулем иномарки врезался в жилой дом. В аварии пострадали два человека.

ДТП случилось 28 сентября на улице Октябрьская в Качканаре. Водитель автомобиля Mazda во время обгона врезался в автомобиль УАЗ, после чего слетел в кювет, где протаранил жилой дом.

 

В ГИБДД Свердловской области рассказали, что водительских прав 34-летний мужчина никогда не получал. От проверки на наличие алкоголя в крови он отказался. В результате аварии мужчина получил перелом плеча, а у его пассажира обнаружена рваная рана ноги. Пострадавшие были доставлены в больницу.

От сильного удара капот иномарки расплющило. Сотрудники ГИБДД устанавливают полную картину случившегося, пишет «Наша Газета».

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Фото: «Наша Газета»

 
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