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Новости Нижнего Тагила

Взрослый мужчина вел интимные переписки со школьницами в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 ноября 2017, 22:05Добавить новость
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Мужчина в Нижнем Тагиле вел переписку интимного характера со школьницами в социальных сетях. Этот факт был обнаружен мамой одной из 12-летних девочек. По предварительным данным, мужчина находится под домашним арестом. 

Жительница Нижнего Тагила обнаружила в переписке дочери сообщения от взрослого мужчины. Мария (имя изменено - прим. ред.), мама школьницы, решила узнать, чем ее дочь занимается в социальных сетях. В процессе было обнаружено, что у девочки диалог с мужчиной возраста приблизительно пятидесяти лет. 

Увидела, что дочка сидит в «ВКонтакте», попросила почитать ее переписки. У нее было много разных диалогов, но подозрение вызвала переписка с взрослым человеком, ей писал мужчина. И мне стало интересно, что может писать взрослый мужчина ребенку 12-ти лет? Я прочитала и была шокирована, -- поделилась с редакцией TagilCity мама девочки.

 
Женщина сразу же позвонила в полицию Нижнего Тагила.  

В этот же вечер я позвонила в полицию. Они приехали, сфотографировали, завели на него дело. Он был задержан через два месяца, суд прошел в начале ноября. Меру пресечения ему дали – домашний арест, -- рассказала редакции TagilCity Мария.

 

«ВКонтакте» мужчина подписан именем – Владимир П. 12-летней девочке житель Нижнего Тагила предлагал интим. Также он просил прислать ему откровенные фотографии. 

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Как выяснилось позже, мужчина начал общаться с дочерью Марии полтора года назад. Ее дочь была не единственной, с кем Владимир П. вел откровенные переписки.

Помимо моей дочери, он писал еще трем девочкам, они пришли в качестве свидетелей, -- сообщила редакции TagilCity Мария.

 

В течение нескольких месяцев, говорит собеседница редакции, мужчина звал девочек на фотосессии в людные места, покупал им сладости, различные гаджеты, давал деньги. Таким образом, мужчина входил в доверие к девочкам. После этого Владимир просил у школьниц интимные фотографии, звал к себе домой и предлагал сделать вещи интимного характера.

Читать советы специалистов Нижнего Тагила по безопасному поведению детей в интернете

 

Редакция TagilCity.ru изучила профиль Владимира П. в социальной сети и выяснила, что он является администратором в группе «Родничок» Дворца культуры «Юбилейный». В группе опубликованы фотографии несовершеннолетних во время выступлений. Регулярных публикаций в группе нет, основной ее контент - фотографии детей. 

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По словам тагильчанки, он находится под домашним арестом. Дело расследует Следственный комитет. Получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.

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