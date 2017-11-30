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Новости Нижнего Тагила

Клон сайта «Росгосстраха» обманул жителя Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей

30 ноября 2017, 13:00Добавить новость
авто,безопасность,деньги,интернет,мошенничество,Нижний Тагил,Россия,ОСАГО,автострахование,страховые компании

Тагильчанин решил воспользоваться электронным оформлением полиса ОСАГО и был обманут поддельным сайтом.

По данным ИА «Все новости», мужчина открыл первый выданный поисковиком сайт. Название сайта и информация на нем содержали сведения о страховой компании «Росгосстрах». Не подозревая об обмане, тагильчанин ввел персональные данные и перевел 5 тысяч рублей на указанный банковский счет, но обещанного полиса не получил.

Специалисты подтверждают, что после появления услуги электронного оформления страховки активизировались мошенники, создающие сайты-клоны. Сайты, копирующие известные страховые компании, регулярно появляются в сети. Службы безопасности занимаются их выявлением и закрытием, но потерпевших от этого не становится меньше.

Эксперты советуют внимательнее относиться к выбору сайта и сначала узнать официальные электронные адреса страховых компаний на сайте Российского союза автостраховщиков.

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