Клон сайта «Росгосстраха» обманул жителя Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей

Тагильчанин решил воспользоваться электронным оформлением полиса ОСАГО и был обманут поддельным сайтом.

По данным ИА «Все новости», мужчина открыл первый выданный поисковиком сайт. Название сайта и информация на нем содержали сведения о страховой компании «Росгосстрах». Не подозревая об обмане, тагильчанин ввел персональные данные и перевел 5 тысяч рублей на указанный банковский счет, но обещанного полиса не получил.



Специалисты подтверждают, что после появления услуги электронного оформления страховки активизировались мошенники, создающие сайты-клоны. Сайты, копирующие известные страховые компании, регулярно появляются в сети. Службы безопасности занимаются их выявлением и закрытием, но потерпевших от этого не становится меньше.



Эксперты советуют внимательнее относиться к выбору сайта и сначала узнать официальные электронные адреса страховых компаний на сайте Российского союза автостраховщиков.