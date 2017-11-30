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Новости Нижнего Тагила

Контрабандные украшения найдены в дубленке и носках россиянина в Кольцово (ФОТО)

30 ноября 2017, 17:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,Россия,транспорт,Аэропорт «Кольцово»,контрабанда,таможня,конфискация,административное правонарушение

Ювелирные украшения были обнаружены в дубленке и носках среди другого багажа гражданина РФ, прибывшего в Екатеринбург из Турции.

По данным «Областной газеты», более 300 ювелирных изделий нашли сотрудники таможни аэропорта Кольцово у россиянина. Некоторые украшения были спрятаны в подкладе дубленки, другие - в упаковках с носками. Мужчина объяснил, что вещи ему были подарены и об их содержимом он не догадывался.

В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников», в этом случае контрабандисту грозит наказание в виде трехкратного штрафа стоимости сокрытого товара и конфискация контрабанды.

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                                                                              Фото:«Областная газета»
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