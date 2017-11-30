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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Новой Ляли пытался сжечь гараж сотрудника ГИБДД

30 ноября 2017, 13:30Добавить новость
алкоголь,ГИБДД,нарушение,пожар,происшествие,Свердловская область,суд,новая ляля,поджог
26-летний житель Новой Ляли поджёг ворота гаража, принадлежащего местному полицейскому. По решению суда нарушитель отправится в колонию на 9 месяцев.

Инцидент произошел в августе 2017 года. 26-летний житель Новой Ляли, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о конфликте с местным жителем – сотрудником ГИБДД.

Как объяснили в региональной прокуратуре, мужчина облил гараж полицейского горючей смесью и поджёг. Ворота загорелись, однако владелец подоспел вовремя и успел потушить огонь. Установлено, что стоимость помещения, на которое покушался поджигатель, более 300 000 рублей.

Решением суда местный житель признан виновным в попытке повредить чужое имущество. Было установлено, что нарушитель при совершении преступления был пьян и действовал «из личных неприязненных отношений».

Мужчине предстоит 9 месяцев отбывать наказание в колонии-поселении. Также нарушитель на 8 месяцев лишен водительских прав, пишет «Новый День».

 
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