Пьяный житель Новой Ляли пытался сжечь гараж сотрудника ГИБДД

Инцидент произошел в августе 2017 года. 26-летний житель Новой Ляли, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о конфликте с местным жителем – сотрудником ГИБДД.
Как объяснили в региональной прокуратуре, мужчина облил гараж полицейского горючей смесью и поджёг. Ворота загорелись, однако владелец подоспел вовремя и успел потушить огонь. Установлено, что стоимость помещения, на которое покушался поджигатель, более 300 000 рублей.
Решением суда местный житель признан виновным в попытке повредить чужое имущество. Было установлено, что нарушитель при совершении преступления был пьян и действовал «из личных неприязненных отношений».
Мужчине предстоит 9 месяцев отбывать наказание в колонии-поселении. Также нарушитель на 8 месяцев лишен водительских прав, пишет «Новый День».