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Новости Нижнего Тагила

Тело мужчины найдено подо льдом в пруду в Екатеринбурге

30 ноября 2017, 12:00Добавить новость
вода,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,смерть,лед
Тело неизвестного мужчины было найдено в пруду Екатеринбурга 29 ноября.

Труп находился подо льдом в пруду Елизаветинский неподалеку от остановки «Бисертская».

 

При первоначальном осмотре признаков насильственной смерти полицейскими обнаружено не было. В следственном комитете региона предполагают, что мужчина хотел сократить дорогу и провалился под лед, после чего погиб.

 

Личность и возраст погибшего пока неизвестны. Также следователям предстоит выяснить, как давно тело находилось в воде. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет интернет-газета Znak.

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