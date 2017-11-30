Тело мужчины найдено подо льдом в пруду в Екатеринбурге

Тело неизвестного мужчины было найдено в пруду Екатеринбурга 29 ноября.

Труп находился подо льдом в пруду Елизаветинский неподалеку от остановки «Бисертская».

При первоначальном осмотре признаков насильственной смерти полицейскими обнаружено не было. В следственном комитете региона предполагают, что мужчина хотел сократить дорогу и провалился под лед, после чего погиб.

Личность и возраст погибшего пока неизвестны. Также следователям предстоит выяснить, как давно тело находилось в воде. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет интернет-газета Znak.