Трое жителей Первоуральска признаны виновными в убийстве сторожа

Следственный отдел Первоуральска собрал доказательства, по которым вынесут приговор трём молодым людям. Их признают виновными в убийстве, совершенном группой лиц.

Ночью 8 октября 2016 года трое обвиняемых, употребив спиртные напитки, решили убить охранника шпалоремонтной мастерской. Причиной являлась личная неприязнь. Молодые люди добрались до места работы охранника на мотоцикле «Урал». Далее они сильно избили потерпевшего, в следствие чего у него образовалась открытая черепно-мозговая травма, которая стала причиной его смерти. Один из обвиняемых попытался скрыть следы убийства: он поджег помещение сторожки, а затем все трое скрылись с места преступления. Утром тело погибшего сторожа обнаружил напарник.



Задержать молодых людей удалось благодаря совместной работе следствия и полиции. По данному делу проведен ряд экспертиз и опрошены свидетели. Молодые люди находятся под стражей. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что все трое вменяемы.



Свою вину обвиняемые признают частично, но сотрудникам полиции и следствию удалось найти достаточно доказательств для их обвинения. Двое участников получат 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а третий - 17 лет, так как он уже имеет приговор по другому уголовному делу, сообщает следственное управление СКР.