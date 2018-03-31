Нетрезвый екатеринбуржец избил врача скорой помощи

В столице Урала задержали мужчину, который в ночь на 28 марта, будучи в нетрезвом виде, напал на врача скорой помощи. Инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных домов на улице Бардина.
Врачи, приехавшие на вызов, застали распивающих алкоголь жильцов. Один из собутыльников жаловался на плохое самочувствие. Медики осмотрели больного, предложили госпитализацию, на которую мужчина согласился. Позже в подъезде в ходе спора с врачом мужчина несколько раз ударил врача по лицу кулаком.
Сотрудники скорой помощи вызвали на место правоохранителей, которые доставили всех участников в отдел полиции.
Подозреваемым оказался 35-летний екатеринбуржец. Он получил протокол за мелкое хулиганство, а также стал фигурантом уголовного дела по факту побоев. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас ему официально запретили покидать город, передает «Наша газета».