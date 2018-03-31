-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -2
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.26 - 0.5
EUR 70.56 - 0.53
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нетрезвый екатеринбуржец избил врача скорой помощи

31 марта 2018, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,нарушение,насилие,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,штраф,скорая помощь
В столице Урала задержали мужчину, который в ночь на 28 марта, будучи в нетрезвом виде, напал на врача скорой помощи. Инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных домов на улице Бардина.

Врачи, приехавшие на вызов, застали распивающих алкоголь жильцов. Один из собутыльников жаловался на плохое самочувствие. Медики осмотрели больного, предложили госпитализацию, на которую мужчина согласился. Позже в подъезде в ходе спора с врачом мужчина несколько раз ударил врача по лицу кулаком.

Сотрудники скорой помощи вызвали на место правоохранителей, которые доставили всех участников в отдел полиции.

Подозреваемым оказался 35-летний екатеринбуржец. Он получил протокол за мелкое хулиганство, а также стал фигурантом уголовного дела по факту побоев. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас ему официально запретили покидать город, передает «Наша газета».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

7 лет тюрьмы грозит жителю Серова за налёт на пункт микрозаймов
12 февраля, 07:30
0 0
Пьяный водитель устроил погоню с тремя патрульными машинами в Екатеринбурге (ВИДЕО)
12 марта, 07:00
0 2
Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство
7 марта, 13:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Сейчас на сайте 2341 гость и 30 пользователей
Подписаться на новости