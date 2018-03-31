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Новости Нижнего Тагила

Три маленьких ребёнка пострадали в аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень (ФОТО)

31 марта 2018, 10:00Добавить новость
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Три иномарки столкнулись на автодороге «Екатеринбург – Тюмень». В результате ДТП пострадали три маленьких ребёнка.

Участниками массовой аварии стали три автомобиля: Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic. Немецкая иномарка не выдержала дистанцию до Hyundai и допустила серьёзное столкновение. Второй участник аварии выехал на встречную полосу, где врезался в Honda.

В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых – дети 4, 5 и 8 лет, передаёт «E1.ru».

После аварии движение по дороге было затруднено, поскольку сотрудники ГИБДД работали на месте аварии.
Сыщики возбудили уголовное производство из-за нарушения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей.

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Фото: «E1.ru»
 
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