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Новости Нижнего Тагила

Частный жилой дом сгорел в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

31 мая 2018, 21:05Добавить новость
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31 мая в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом около 08.30 загорелся дом, расположенный по ул. Комсомольская, 29.

Дом загорелся в поселке Черноисточинск. Огонь охватил площадь в 100 кв. м: сгорели частный дом и соседние постройки во дворе.

На место пожара выехали четыре единицы спецтехники и 21 огнеборец. Огонь удалось потушить к 09.40, проливка была закончена к 13.00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, пострадал 60-летний хозяин дома. Он доставлен в больницу с ожогами.

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