Воспитатель детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на прогулке двоих детей

25 мая воспитатель ясельной группы частного детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла двоих своих воспитанников на улице после прогулки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дети гуляли во дворе многоквартирного дома. По словам воспитательницы, она отвлеклась на других детей и не заметила, что двое малышей, которым 1,9 и 1,5 года, остались на улице.





Оставленных без присмотра детей обнаружили прохожие и через некоторое время передали воспитателю, которая выбежала на их поиски.





Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по данному инциденту. Будут опрошены все сотрудники детсада и установлены подробности происшествия.