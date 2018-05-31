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Новости Нижнего Тагила

Запутавшийся в сетях рыбак утонул в реке Сосьва под Ивделем

31 мая 2018, 17:00Добавить новость
происшествие,Свердловская область,смерть,сосьва,Ивдельский район,Морозково

Ночью 30 мая в районе деревни Морозково Ивдельского района местный житель утонул в реке Сосьва.

По информации инспектора участка Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области в Ивделе, мужчина 1950 года рождения отправился на рыбалку 29 мая вечером.

По версии следствия, мужчина выпал из лодки, когда проверял сети. Утром 30 мая жители обнаружили тело запутавшегося в рыболовных сетях утопленника рядом с берегом. Погибший доставлен в морг.

Как сообщает серовская газета «Глобус», 12 мая 2018 года на реке Сосьва утонул участковый Владимир Пишнегряев.

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