Запутавшийся в сетях рыбак утонул в реке Сосьва под Ивделем

Ночью 30 мая в районе деревни Морозково Ивдельского района местный житель утонул в реке Сосьва.

По информации инспектора участка Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области в Ивделе, мужчина 1950 года рождения отправился на рыбалку 29 мая вечером.



По версии следствия, мужчина выпал из лодки, когда проверял сети. Утром 30 мая жители обнаружили тело запутавшегося в рыболовных сетях утопленника рядом с берегом. Погибший доставлен в морг.





Как сообщает серовская газета «Глобус», 12 мая 2018 года на реке Сосьва утонул участковый Владимир Пишнегряев.