Меньше 500 случаев коронавируса зафиксировано на 1 января в Свердловской области

В Свердловской области COVID-19 на 1 января лабораторно подтвержден еще в 499 случаях. При этом количество смертей от коронавируса составляет 26 эпизодов.

Из почти полтысячи заболевших за последние сутки уральцев, 156 человек — из Екатеринбурга Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области равно 499. За все время пандемии общее число заболевших составляет 199,1 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 19,7 тысячи человек. Суммарное количество заболевших на 1 января приблизилось к 10 миллионам 519, 5 тысячи россиян. В больницах в тяжелом состоянии находятся 385 жителей Свердловской области, из них на поддерживающей терапии — 248 человек, еще 180 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 26 свердловчан с подтвержденным коронавирусом скончались Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии стало равно 9 432 случаям. Коронавирус за сутки унес жизни 847 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 309,7 тысячи человек. Количество выписанных по выздоровлению свердловчан продолжает расти За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 603 свердловчанина. В России еще 33,1 тысячи человек выписаны из стационаров. Об эффективности вакцинации от коронавируса рассказал президент Путин

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