Число больных омикроном в Свердловской области приближается к сотне

Число больных омикроном в Свердловской области приближается к сотне
Число больных омикроном в Свердловской области приближается к сотне
Сегодня, 11:50Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Число больных новым штаммом коронавируса омикрон в Свердловской области достигло 89 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди выявленных 15 случаев являются завозными — 4 из ОАЭ, по три случая из Доминиканской республики и Турции, еще два случая из Казахстана, еще по одному из Египта, Болгарии и Испании. Остальные зараженные за границу не выезжали и с приехавшими не контактировали.

По каждому из случаев проводится эпидемиологическое расследование. Каждый заболевший обследован повторно.

Отмечается, что 46 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще пять человек поставили только первый компонент. В общей сложности контактными считается 171 человек.

Все инфицированные госпитализированы. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Сюжеты:
Коронавирус
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