О правилах вызова скорой при коронавирусе рассказали в свердловском минздраве

Заявление прозвучало в открытом эфире. Представитель областного минздрава рассказала о том, что следует делать при появлении признаков простудного инфекционного заболевания.
По словам замминистра, первым делом следует изменить температуру тела. Если она выше 38 градусов, нужно принять жаропонижающее лекарственное средство и как можно больше пить жидкости. Выходить при этом из дома нежелательно. Контактировать с другими людьми, включая друзей и родных - тоже. Самоизоляция должна быть максимальной.
При температуре 38-39 градусов, которая держится несколько дней, следует вызвать скорую помощь, порекомендовала заместитель министра.
По словам Екатерины Ютяевой, количество вызовов на дом увеличилось, но врачи стараются посетить как можно больше заболевших. В этой связи, она призвала не ходить для сдачи контрольного теста на коронавирус в поликлинику.
Специалист сам приедет. Это же касается и первичного тестирования, пояснила она.
Между тем в поликлиниках выстраиваются очереди. Причем и во взрослые, и в детские. Многие уральцы жалуются, что не могут попасть на прием к врачу своевременно и сдать тест на коронавирус. Нагрузка на скорую помощь растет. На горячую линию по коронавирусу - тоже, сообщает Е1.