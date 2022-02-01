О правилах вызова скорой при коронавирусе рассказали в свердловском минздраве

О правилах вызова скорой при коронавирусе рассказали в свердловском минздраве
О правилах вызова скорой при коронавирусе рассказали в свердловском минздраве
Сегодня, 10:16Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Минздрав Свердловской области дал инструкции о вызове скорой при COVID-19

О правилах вызова скорой помощи при появлении симптомов коронавируса рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Заявление прозвучало в открытом эфире. Представитель областного минздрава рассказала о том, что следует делать при появлении признаков простудного инфекционного заболевания.

По словам замминистра, первым делом следует изменить температуру тела. Если она выше 38 градусов, нужно принять жаропонижающее лекарственное средство и как можно больше пить жидкости. Выходить при этом из дома нежелательно. Контактировать с другими людьми, включая друзей и родных - тоже. Самоизоляция должна быть максимальной.

При температуре 38-39 градусов, которая держится несколько дней, следует вызвать скорую помощь, порекомендовала заместитель министра.

По словам Екатерины Ютяевой, количество вызовов на дом увеличилось, но врачи стараются посетить как можно больше заболевших. В этой связи, она призвала не ходить для сдачи контрольного теста на коронавирус в поликлинику.

Специалист сам приедет. Это же касается и первичного тестирования, пояснила она.

Между тем в поликлиниках выстраиваются очереди. Причем и во взрослые, и в детские. Многие уральцы жалуются, что не могут попасть на прием к врачу своевременно и сдать тест на коронавирус. Нагрузка на скорую помощь растет. На горячую линию по коронавирусу - тоже, сообщает Е1.

Сюжеты:
Коронавирус
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