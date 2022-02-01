О правилах вызова скорой при коронавирусе рассказали в свердловском минздраве

Между тем в поликлиниках выстраиваются очереди. Причем и во взрослые, и в детские. Многие уральцы жалуются, что не могут попасть на прием к врачу своевременно и сдать тест на коронавирус. Нагрузка на скорую помощь растет. На горячую линию по коронавирусу - тоже, сообщает Е1.