Сохранение очного обучения для старшеклассников объяснил Павел Креков

Сохранение очного обучения для старшеклассников объяснил Павел Креков
Сохранение очного обучения для старшеклассников объяснил Павел Креков
Сегодня, 17:59Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Почему очная форма обучения сохранена для учеников с 9 по 11 класс рассказал на брифинге 1 февраля заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, большие здания школ позволят разделить учеников старших классов на потоки.

Это позволит обеспечить санитарную безопасность,отметил вице-губернатор.

Среди других причин сохранения очного обучения для старшеклассников Креков выделил необходимость особых условий для подготовки к выпускным экзаменам.

Напомним, что 1 февраля глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о том, что все учащиеся со второго по восьмой класс переводятся на дистант с 2 по 16 февраля. В это же время у первоклассников пройдут досрочные каникулы.

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