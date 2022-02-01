Сохранение очного обучения для старшеклассников объяснил Павел Креков

По его словам, большие здания школ позволят разделить учеников старших классов на потоки.
Это позволит обеспечить санитарную безопасность,отметил вице-губернатор.
Среди других причин сохранения очного обучения для старшеклассников Креков выделил необходимость особых условий для подготовки к выпускным экзаменам.
Напомним, что 1 февраля глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о том, что все учащиеся со второго по восьмой класс переводятся на дистант с 2 по 16 февраля. В это же время у первоклассников пройдут досрочные каникулы.