Впервые более 480 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле

Это абсолютный максимум с начала пандемии. Еще 22 подтвержденных случаев заражения опасным вирусом было выявлено в пригороде Нижнего Тагила.
В регионе за данный период было зафиксировано 2 825 случаев заболевания COVID-19. Это также новый антирекорд за все время пандемии. Умерло за сутки 15 свердловчан, доведя тем самым общее число смертельных исходов до 10 005.
В связи с непрекращающимся ростом заболеваемости коронавирусом власти региона ужесточили ковидные ограничения, а все школьники региона с 2 по 8 класс отправлена на 2 недели на дистант.