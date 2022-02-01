Впервые более 480 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле

Впервые более 480 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле
Впервые более 480 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:32Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
За сутки с 31 января на 1 февраля коронавирусная инфекция была диагностирована у 483 жителей Нижнего Тагила.

Это абсолютный максимум с начала пандемии. Еще 22 подтвержденных случаев заражения опасным вирусом было выявлено в пригороде Нижнего Тагила.

В регионе за данный период было зафиксировано 2 825 случаев заболевания COVID-19. Это также новый антирекорд за все время пандемии. Умерло за сутки 15 свердловчан, доведя тем самым общее число смертельных исходов до 10 005.

В связи с непрекращающимся ростом заболеваемости коронавирусом власти региона ужесточили ковидные ограничения, а все школьники региона с 2 по 8 класс отправлена на 2 недели на дистант.

Сюжеты:
Нижний ТагилКоронавирус
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