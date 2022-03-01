Свердловская область впервые стала лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19

Так, в Свердловской области было выявлено 4 844 случая инфицирования, тогда как в Московской области — 1 175. Общее число диагностированных случаев COVID-19 в уральском регионе достигло 355,2 тысячи. С 28 февраля по 1 марта из больниц выписано 1 135 свердловчан, за время пандемии излечилось более 218,8 тысячи пациентов. Также зафиксировано 14 летальных случаев, всего от COVID-19 умерло 10 288 человек.