Свердловская область впервые стала лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19

Свердловская область впервые стала лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19
Свердловская область впервые стала лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19
Сегодня, 16:20Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
1 марта Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов России по суточной заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб.

Так, в Свердловской области было выявлено 4 844 случая инфицирования, тогда как в Московской области — 1 175. Общее число диагностированных случаев COVID-19 в уральском регионе достигло 355,2 тысячи. С 28 февраля по 1 марта из больниц выписано 1 135 свердловчан, за время пандемии излечилось более 218,8 тысячи пациентов. Также зафиксировано 14 летальных случаев, всего от COVID-19 умерло 10 288 человек.

В целом по России заболеваемость коронавирусом снижается, за минувшие сутки инфекция диагностирована у 97,3 тысячи пациентов. По выздоровлению из медицинских учреждений выписано 172,8 тысячи человек, скончалось 786 россиян.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за роста заболеваемости COVID-19 на период с 27 февраля по 7 марта снова ввел запрет на проведение публичных мероприятий.

Сюжеты:
Коронавирус
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