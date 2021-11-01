Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в регионе равно 723. При этом в Екатеринбурге инфицированных стало больше на 196 уральцев. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 159 тысяч свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 40,4 тысячи человек. Суммарное количество заболевших составляет на 1 ноября 8 миллионов 554,2 тысячи россиян.