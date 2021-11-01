Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан

В Свердловской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти
Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в регионе равно 723. При этом в Екатеринбурге инфицированных стало больше на 196 уральцев. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 159 тысяч свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 40,4 тысячи человек. Суммарное количество заболевших составляет на 1 ноября 8 миллионов 554,2 тысячи россиян.
В больницах находятся 936 жителей Свердловской области в тяжелом состоянии, из них на поддерживающей терапии 603 человек, в том числе 505 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ.
31 свердловчанин с подтвержденным SARS-CoV-2 скончался
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7,5 тысячи случаев. Коронавирус за сутки унес жизни 1155 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время пандемии умерли 239,7 тысячи человек.
Количество выписанных по выздоровлению свердловчан продолжает расти
За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 512 свердловчан. В России еще 23,1 тысячи человек выписаны из стационаров на 1 ноября. 7 миллионов 382 тысячи россиян за все время пандемии излечились от SARS-CoV-2.