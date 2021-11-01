Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан

Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан
Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан
Сегодня, 15:02Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Суточный прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области продолжает оставаться выше семи сотен случаев. Заболевание на 1 ноября подтвердилось у еще 723 свердловчан.

В Свердловской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в регионе равно 723. При этом в Екатеринбурге инфицированных стало больше на 196 уральцев. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 159 тысяч свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 40,4 тысячи человек. Суммарное количество заболевших составляет на 1 ноября 8 миллионов 554,2 тысячи россиян.

В больницах находятся 936 жителей Свердловской области в тяжелом состоянии, из них на поддерживающей терапии 603 человек, в том числе 505 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ.

31 свердловчанин с подтвержденным SARS-CoV-2 скончался

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7,5 тысячи случаев. Коронавирус за сутки унес жизни 1155 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время пандемии умерли 239,7 тысячи человек.

Количество выписанных по выздоровлению свердловчан продолжает расти

За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 512 свердловчан. В России еще 23,1 тысячи человек выписаны из стационаров на 1 ноября. 7 миллионов 382 тысячи россиян за все время пандемии излечились от SARS-CoV-2.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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