Коронавирус официально подтвержден более чем у 15 тысяч тагильчан

Больше 15 тысяч жителей Нижнего Тагила получили положительный тест на коронавирус с начала пандемии, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области. В процентном соотношении, это около 4,2% жителей города. При этом в Екатеринбурге количество больных коронавирусом горожан составляет 4,5% или почти 67, 8 тысячи екатеринбуржцев.
Прививку от коронавируса поставили 45,9% жителей Свердловской области, в Нижнем Тагиле — 43,2%.
Таким образом, Нижний Тагил стал вторым по количеству заболевших коронавирусом муниципалитетом на Среднем Урале после Екатеринбурга.
Напомним, TagilCity.ru собрал информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».