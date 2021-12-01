Коронавирус официально подтвержден более чем у 15 тысяч тагильчан

Коронавирус официально подтвержден более чем у 15 тысяч тагильчан
Коронавирус официально подтвержден более чем у 15 тысяч тагильчан
Сегодня, 10:49Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
COVID-19 официально подтвержден более чем у 15 тысяч жителей Нижнего Тагила за все время пандемии. В процентном соотношении по количеству горожан, число инфицированных тагильчан приблизилось к показателям Екатеринбурга.

Больше 15 тысяч жителей Нижнего Тагила получили положительный тест на коронавирус с начала пандемии, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области. В процентном соотношении, это около 4,2% жителей города. При этом в Екатеринбурге количество больных коронавирусом горожан составляет 4,5% или почти 67, 8 тысячи екатеринбуржцев.

Прививку от коронавируса поставили 45,9% жителей Свердловской области, в Нижнем Тагиле — 43,2%.

Таким образом, Нижний Тагил стал вторым по количеству заболевших коронавирусом муниципалитетом на Среднем Урале после Екатеринбурга.

Напомним, TagilCity.ru собрал информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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