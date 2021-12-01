О рисках проявления тяжелой формы COVID-19 рассказала врач из Екатеринбурга

О том, какие категории пациентов чаще всего подвержены заболеванию коронавирусом в тяжелой форме рассказала кардиолог из Екатеринбурга.

Наибольшую опасность коронавирус представляет для больных диабетом, имеющих лишний вес и перенесших инфаркт. Причиной является то, что при COVID-19 может нарушаться работа свертывающей системы, что приводит к появлению тромбов в нижних конечностях, а их миграция к сердцу или легочной артерии может вызвать тромбоэмболию, пишет «КП-Екатеринбург». По словам заведующей кардиологическим отделением Новой больницы Елены Гричук, несмотря на то, что коронавирус является респираторным заболеванием, он отражается и на сердечно-сосудистой системе. Часто возникает ситуация, когда пациенту становится лучше, воспаление легких начинает проходить, но через пару недель после лечения появляется одышка, аритмия, отеки ног, рассказывает врач. Вариантов проявлений много, но остается неясным, почему у одних есть поражения, а у других нет, отмечает кардиолог. Выделяется, по словам Гричук несколько ситуаций. Первая предполагает наличие заболевания сердечно-сосудистой системы в скрытой или явной форме. К примеру, был перенесен инфаркт или инсульт или атеросклероз. В какой-то момент болезнь начинает обостряться, а коронавирус выступает как триггер, он дестабилизирует состояние организма и провоцирует инфаркт. И то, что ранее было скрыто проявляется. Вторая ситуация, поясняет медик, когда возникает системное воспаление или перенесенный «цитокиновый шторм», во время которого коронавирус влияет на сердце. Иногда из-за этого появляется длительное воспаление в сердце или его оболочке. Могут поражаться сосуды с последующим тромбозом в мелких сосудах. Медик поясняет, что при сохранении симптомов после коронавируса нужно обращаться к врачу, так как промедление может привести к миокардиту, когда нарушается ритм сердца, нарушениям свертывающей системы, либо даже летальному исходу. У пациентов, имеющих заболевания сердца и сосудов, отмечает специалист, выше риск возникновения тяжелой формы коронавируса. В их число входят граждане старше 60 лет, гипертоники, диабетики и перенесшие инсульт. Тяжесть, вакцинация и симптомы. Что известно о штамме коронавируса омикрон

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