Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи

Вирус пока проявляется в легкой форме, отмечает врач, однако говорить о массовости пока еще рано.
Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, отметил Пиллэй.
Ранее в этот день профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо предположил, что существующие вакцины от коронавируса способны защитить от тяжелого заражения и другими штаммами, а также от госпитализаций и смертей. Он уверен, что нет повода думать о том, что «омикрон» поведет себя иначе.
Напомним, двухнедельный карантин вводится в России для тех, кто прибывает их стран с высоким риском заражения «омикроном». Об этом заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.