Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи

Ранее в этот день профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо предположил, что существующие вакцины от коронавируса способны защитить от тяжелого заражения и другими штаммами, а также от госпитализаций и смертей. Он уверен, что нет повода думать о том, что «омикрон» поведет себя иначе.