Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи

Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи
Сегодня, 14:04Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Среди симптомов нового африканского штамма «омикрон» выделяются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. Об этом рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй телеканалу 4 New York.

Вирус пока проявляется в легкой форме, отмечает врач, однако говорить о массовости пока еще рано.

Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, отметил Пиллэй.

Ранее в этот день профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо предположил, что существующие вакцины от коронавируса способны защитить от тяжелого заражения и другими штаммами, а также от госпитализаций и смертей. Он уверен, что нет повода думать о том, что «омикрон» поведет себя иначе.

Напомним, двухнедельный карантин вводится в России для тех, кто прибывает их стран с высоким риском заражения «омикроном». Об этом заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сюжеты:
Коронавирус
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