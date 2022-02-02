Обеспечить койки для больных коронавирусом детей поручено в Нижнем Тагиле

Поручение дано главврачам ОДКБ, детских горбольниц Первоуральска и Каменска-Уральского, Краснотурьинской, Серовской городских больниц, Ирбитской центральной городской больницы, горбольницы Асбеста, детской горбольницы Нижнего Тагила. Соответствующий приказ выпустило Министерство здравоохранения региона.
Также в список попали несколько медучреждений Екатеринбурга.
В приказе отмечается, что перепрофилирование коечного фонда будет осуществляться по особому распоряжению, то есть, при росте заболеваемости.