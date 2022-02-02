Обеспечить койки для больных коронавирусом детей поручено в Нижнем Тагиле

Обеспечить койки для больных коронавирусом детей поручено в Нижнем Тагиле
Обеспечить койки для больных коронавирусом детей поручено в Нижнем Тагиле
Вчера, 21:02Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Обеспечить коечный фонд для детей, болеющих ОРВИ, гриппом и коронавирусом, в случае роста заболеваемости, поручено Нижнему Тагилу, Екатеринбургу, Первоуральску и другим муниципалитетам Свердловской области.

Поручение дано главврачам ОДКБ, детских горбольниц Первоуральска и Каменска-Уральского, Краснотурьинской, Серовской городских больниц, Ирбитской центральной городской больницы, горбольницы Асбеста, детской горбольницы Нижнего Тагила. Соответствующий приказ выпустило Министерство здравоохранения региона.

Также в список попали несколько медучреждений Екатеринбурга.

В приказе отмечается, что перепрофилирование коечного фонда будет осуществляться по особому распоряжению, то есть, при росте заболеваемости.

Сюжеты:
Нижний ТагилКоронавирус
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