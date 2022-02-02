Впервые более 3 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

Общее число выявленных случаев инфекции превысило 232,2 тысячи человек. Из медучреждений за этот период выписано 711 пациентов, всего от коронавируса излечилось почти 194 тысячи свердловчан. Несмотря на высокую заболеваемость, смертность от COVID-19 уже неделю составляет менее 20 случаев за сутки. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных случаев, за время пандемии умерло 10 017 человек.
По России также зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — выявлено более 141,8 тысячи случаев. Из больниц выписано по выздоровлению 48,4 тысячи пациентов, 678 россиян скончалось.