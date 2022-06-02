Масочный режим планируется отменить в Свердловской области

Напомним, из-за спада заболеваемости коронавирусом, с 10 марта 2022 года все ограничения, связанные с эпидемиологической защитой, были отменены. Масочный режим также был ослаблен указом губернатора. Маски следовало носить лишь в помещениях, где находится более 50 человек.