Масочный режим планируется отменить в Свердловской области

На заседании оперативного штаба, которое проводилось 2 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ об отмене масочного режима в регионе. Предположительно, указ будет подписан уже в ближайшее время, сообщает департамент информационной политики.
Напомним, из-за спада заболеваемости коронавирусом, с 10 марта 2022 года все ограничения, связанные с эпидемиологической защитой, были отменены. Масочный режим также был ослаблен указом губернатора. Маски следовало носить лишь в помещениях, где находится более 50 человек.