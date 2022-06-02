Масочный режим планируется отменить в Свердловской области

Масочный режим планируется отменить в Свердловской области
Масочный режим планируется отменить в Свердловской области
Сегодня, 17:44Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Масочный режим в ближайшее время планируют снять власти Свердловской области.

На заседании оперативного штаба, которое проводилось 2 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ об отмене масочного режима в регионе. Предположительно, указ будет подписан уже в ближайшее время, сообщает департамент информационной политики.

Напомним, из-за спада заболеваемости коронавирусом, с 10 марта 2022 года все ограничения, связанные с эпидемиологической защитой, были отменены. Масочный режим также был ослаблен указом губернатора. Маски следовало носить лишь в помещениях, где находится более 50 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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Свердловская областьЕвгений Куйвашевкоронавирусмасочный режим
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