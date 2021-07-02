Спасти от коронавируса по телефону за 100 рублей обещает лже-целитель в Екатеринбурге

Спасти от коронавируса по телефону за 100 рублей обещает лже-целитель в Екатеринбурге
Спасти от коронавируса по телефону за 100 рублей обещает лже-целитель в Екатеринбурге
Сегодня, 15:02Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Объявления от целителя, который обещает за 100 рублей вылечить людей по телефону от COVID-19, появились в Екатеринбурге. Судя по голосу, собеседник — мужчина в возрасте. По его словам, он может помочь больным в любом состоянии, а также предлагал ставить на будущее «защиту» от COVID-19.

Целитель, называющий себя дедушкой Валерием, заговаривает воду, которую человеку нужно пить неделю, после чего ему коронавирусная инфекция не страшна. За услугу он брал 100 рублей по номеру телефона, пишет Е1.

По словам дедушки Валерия, все, кто к нему обращался, остались довольны, даже те, кто находится на ИВЛ. При этом он говорит, что обращаться к врачам за медицинской помощью всё равно нужно. Благодаря его заговорам болезнь у людей проходит в лёгкой форме, однако за прививками и прочим нужно идти в больницы и в поликлиники.

Напомним, в марте 2020 года в Свердловской области появились мошенники, которые пытались заработать на ситуации с распространением COVID-19. Они рассылают в различных мессенджерах сообщения с просьбой перевести деньги на покупку антисептических средств для «помощи детям». Власти региона призывали граждан не верить злоумышленникам.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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