Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды

Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды
Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды
Сегодня, 15:00Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Третий день подряд рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки — 527 случаев — было зарегистрировано в Свердловской области 2 августа 2021 года.

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 108 468, сообщает оперштаб Свердловской области.

В тяжёлом состоянии госпитализировано 842 человека. 500 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 395 на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в больницах, составляет 7 185 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Отправлено домой за последние сутки 449 человек. Общее число выписанных на сегодняшний день достигло 100 748 человек.

Также за последние сутки было официально зафиксировано 22 летальных случая от коронавирусной инфекции. Общее число скончавшихся4 402.

Напомним, летом 2021 года в России наступила третья волна пандемии коронавируса, оказавшаяся сильнее двух предыдущих. Число госпитализированных пациентов резко выросло, также увеличилось количество тяжёлых случаев заболевания, при которых необходимы аппараты ИВЛ.

Сюжеты:
Коронавирус
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