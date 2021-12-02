Менее 700 случаев COVID-19 впервые за месяц выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в Свердловской области коронавирус диагностирован у 180,6 тысячи человек. 720 свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 369 подключены к аппаратам ИВЛ.В России с 1 по 2 декабря инфекция выявлена у 33,3 тысячи пациентов. Таким образом, число заболевших составило 9,7 миллиона россиян.