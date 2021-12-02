Менее 700 случаев COVID-19 впервые за месяц выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в Свердловской области коронавирус диагностирован у 180,6 тысячи человек. 720 свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 369 подключены к аппаратам ИВЛ.В России с 1 по 2 декабря инфекция выявлена у 33,3 тысячи пациентов. Таким образом, число заболевших составило 9,7 миллиона россиян.
Также за прошедшие сутки из больниц было выписано 476 жителей Свердловской области, всего от COVID-19 излечилось 157,7 тысячи человек. По стране за сутки зафиксировано 35,1 тысячи случаев выздоровления, общее число выписанных составляет 8,4 миллиона пациентов.
В регионе за сутки зафиксирован 31 летальный случай, всего от инфекции скончалось 8 493 свердловчанина. По стране за все время зарегистрировано 277,6 тысячи умерших, из них 1 221 скончался за последние 24 часа.