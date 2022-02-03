О ситуации с омикроном в Свердловской области высказался врач из Екатеринбурга

Данные оперштаба не отражают все выявленные случаи инфицирования, высказывается врач, так как при проводимых объемах тестирования (15 тысяч в сутки) должно выявляться 6,5-7,3 тысячи новых случаев. Он предположил, что число реальных случаев инфицирования на самом деле в 3-5 раз больше. Ежедневно инфицироваться могут 30-35 тысяч человек, отмечает врач.