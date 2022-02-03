О ситуации с омикроном в Свердловской области высказался врач из Екатеринбурга

Краткосрочный прогноз эксперта оказался неутешительным. Он добавил, что на данный момент неизвестно реальное число заболевших, так как такое количество тестов проводить не получается, пишет Е1.
Данные оперштаба не отражают все выявленные случаи инфицирования, высказывается врач, так как при проводимых объемах тестирования (15 тысяч в сутки) должно выявляться 6,5-7,3 тысячи новых случаев. Он предположил, что число реальных случаев инфицирования на самом деле в 3-5 раз больше. Ежедневно инфицироваться могут 30-35 тысяч человек, отмечает врач.
Также врач предполагает, что большинство новых зараженных более именно омикроном. При этом по стране распространяется вариант штамма ВА.2, более заразный, чем ВА.1.
В последние несколько недель омикрон распространился по области из-за отсутствия сдерживания. Он поражает детей и молодежь, так как они больше общаются. Кроме того, эпидемиологическая ситуация, по словам специалиста, ухудшиться.
При этом, Соловьев отмечает, что вариантов развития может быть два. При первом коронавирусом переболеют как минимум 10% людей, которые ранее болели инфекцией. При втором к 20 февраля в регионе почти 30% жителей заболеют омикроном.
Специалист рассказывает, что все расчеты он проводил на основании данных Роспотребнадзора.