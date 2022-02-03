Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области

Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области
Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:22Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
3 443 случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области со 2 по 3 февраля, госпитализировано 534 человека, сообщает оперштаб.

За все время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 235,7 тысячи человек. Из медучредений за минувшие сутки выписано 702 пациента, всего от коронавируса излечилось 194,3 тысячи свердловчан. Также за последние 24 часа подтверждено 11 летальных случаев от COVID-19, число умерших достигло 10 028 человек.

По России также зарегистрирован антирекорд по суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, она подтвердилась более чем у 155,7 тысячи пациентов, госпитализировано почти 18 тысяч человек. Из больниц выписано 53,7 тысячи россиян, скончалось от инфекции 667 заболевших.

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