Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области

За все время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 235,7 тысячи человек. Из медучредений за минувшие сутки выписано 702 пациента, всего от коронавируса излечилось 194,3 тысячи свердловчан. Также за последние 24 часа подтверждено 11 летальных случаев от COVID-19, число умерших достигло 10 028 человек.