Оборот лекарств от коронавируса взяли под контроль свердловские власти

Об этом заявили в департаменте информационной политики региона, сообщает Ура.ру. Ранее полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым было дано поручение уделить особое внимание вопросу обеспечения лекарствами, так как наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
В департаменте уточнили, что все необходимые препараты для амбулаторного лечения уже закуплены. С целью бесперебойного обеспечения пациентов лечением проводятся дополнительные закупки.
В региональном минздраве уточняют, что дефицита препаратов не наблюдается и больницы достаточно обеспечены лекарствами.