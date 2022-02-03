Оборот лекарств от коронавируса взяли под контроль свердловские власти

Об этом заявили в департаменте информационной политики региона, сообщает Ура.ру. Ранее полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым было дано поручение уделить особое внимание вопросу обеспечения лекарствами, так как наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.