Оборот лекарств от коронавируса взяли под контроль свердловские власти

Оборот лекарств от коронавируса взяли под контроль свердловские власти
Оборот лекарств от коронавируса взяли под контроль свердловские власти
Сегодня, 20:04Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
На контроль обеспечение больниц региона и аптек препаратами от коронавируса поставили власти Свердловской области.

Об этом заявили в департаменте информационной политики региона, сообщает Ура.ру. Ранее полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым было дано поручение уделить особое внимание вопросу обеспечения лекарствами, так как наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

В департаменте уточнили, что все необходимые препараты для амбулаторного лечения уже закуплены. С целью бесперебойного обеспечения пациентов лечением проводятся дополнительные закупки.

В региональном минздраве уточняют, что дефицита препаратов не наблюдается и больницы достаточно обеспечены лекарствами.

Сюжеты:
Коронавирус
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