Полицейские Екатеринбурга жалуются на массовое заражение омикроном

О нехватке рабочих кадров сообщили осведомленные источники в УМВД и областном главке. По их словам, чаще всего заболевают те, кто по долгу службы часто общаются с людьми, некоторые сотрудники болеют целыми семьями.
Один из инсайдеров пояснил, что чаще всего врачи ставят диагноз ОРВИ, однако потом приходят положительные тесты на коронавирус, пишет Е1.
Напомним, по состоянию на 1 февраля в Свердловской области было выявлено 89 случае омикрона среди населения. 15 человек недавно посещали другие страны.