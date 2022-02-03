Полицейские Екатеринбурга жалуются на массовое заражение омикроном

Полицейские Екатеринбурга жалуются на массовое заражение омикроном
Полицейские Екатеринбурга жалуются на массовое заражение омикроном
Сегодня, 18:13Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Полицейские из Екатеринбурга пожаловались на массовое заражение штаммом омикрон. В некоторых отделах на больничных находится половина сотрудников.

О нехватке рабочих кадров сообщили осведомленные источники в УМВД и областном главке. По их словам, чаще всего заболевают те, кто по долгу службы часто общаются с людьми, некоторые сотрудники болеют целыми семьями.

Один из инсайдеров пояснил, что чаще всего врачи ставят диагноз ОРВИ, однако потом приходят положительные тесты на коронавирус, пишет Е1.

Напомним, по состоянию на 1 февраля в Свердловской области было выявлено 89 случае омикрона среди населения. 15 человек недавно посещали другие страны.

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