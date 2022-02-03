Воспитатели детсадов Екатеринбурга боятся заразиться коронавирусом

Работники дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга боятся заразиться от заболевших коронавирусом малышей. Сообщения об этом появились в соцсетях интернета.
Основная причина такого настроения — введенный в школах дистант. По решению руководства региона, учащиеся будут две недели дома. Но это не коснется 9-11 классов. А первоклассники уйдут на каникулы.
В детских садах творится просто ужас. Одна группа открывается, другая тут же закрывается на карантин, рассказала в соцсети одна воспитатель.
Воспитателей и нянь не жалко? Группы также закрываются, дети болеют и заражают педагогов, возмущается другая работница.
Жители Екатеринбурга, родители дошколят, воспитателей поддерживают. У многих из них уже заболели дети, но дошкольные образовательные учреждения продолжают работать.
По сообщениям в соцсетях, водят туда не только здоровых, с крепким иммунитетом воспитанников. Это по мнению воспитателей делают те, кто уверен в неопасности коронавируса для детей.