Воспитатели детсадов Екатеринбурга боятся заразиться коронавирусом

Воспитатели детсадов Екатеринбурга боятся заразиться коронавирусом
Воспитатели детсадов Екатеринбурга боятся заразиться коронавирусом
Сегодня, 09:05Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Воспитатели и няни в Екатеринбурге требуют закрыть сады

Воспитатели и няни в детских садах Екатеринбурга жалуются на растущее количество заболевших детей. Они боятся заразиться коронавирусом.

Работники дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга боятся заразиться от заболевших коронавирусом малышей. Сообщения об этом появились в соцсетях интернета.

Основная причина такого настроения — введенный в школах дистант. По решению руководства региона, учащиеся будут две недели дома. Но это не коснется 9-11 классов. А первоклассники уйдут на каникулы.

В детских садах творится просто ужас. Одна группа открывается, другая тут же закрывается на карантин, рассказала в соцсети одна воспитатель.

Воспитателей и нянь не жалко? Группы также закрываются, дети болеют и заражают педагогов, возмущается другая работница.

Жители Екатеринбурга, родители дошколят, воспитателей поддерживают. У многих из них уже заболели дети, но дошкольные образовательные учреждения продолжают работать.

По сообщениям в соцсетях, водят туда не только здоровых, с крепким иммунитетом воспитанников. Это по мнению воспитателей делают те, кто уверен в неопасности коронавируса для детей.

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ЕкатеринбургКоронавирус
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