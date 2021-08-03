О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области

О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области
О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области
Сегодня, 11:32Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
О том, какие побочные эффекты могут возникнуть после прививки от коронавирусной инфекции, рассказал замглавы Свердловской области Павел Креков.

Негативных последствий после вакцинации в регионе зарегистрировано не было, в том числе и смертей, пишет Е1.

Вице-губернатор Павел Креков во время брифинга после заседания оперштаба Свердловской области рассказал, что непродолжительное время у некоторых людей наблюдались аллергические реакции, поднималась температура.

Также Креков отметил, что у вакцинированных пациентов с коронавирусом наблюдается более лёгкое течение болезни, чем у невакцинированных.

Напомним, в Свердловскую область недавно завезли 67,3 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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