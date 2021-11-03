Количество заболевших за сутки COVID-19 уральцев остается на отметке выше 700 случаев

Еще плюс 721 новый пациент с коронавирусом
Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области продолжает оставаться на отметке выше семи сотен. За все время пандемии общее число заболевших в регионе составляет 159,5 тысячи свердловчан.
Суточный прирост инфицированных по России составил 40,4 тысячи человек. Общее количество заболевших составляет на 3 ноября 8 миллионов 663,6 тысячи россиян.
Состояние 937 уральцев оценивается как тяжелое, 598 свердловчан находятся в реанимации, из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ.
От SARS-CoV-2 за сутки скончались 28 свердловчан
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 560 случаев. В масштабах России коронавирус за последние сутки унес жизни 1189 человек, за все время пандемии — чуть больше 242 тысяч россиян.
Излечились от COVID-19 еще 521 человек
Пока суточный прирост вновь заболевших коронавирусом жителей Свердловской области остается выше, чем количество выздоровевших уральцев.
По России за сутки отрицательный результат после заболевания получили 32,8 тысячи человек.