Количество заболевших за сутки COVID-19 уральцев остается на отметке выше 700 случаев

Количество заболевших за сутки COVID-19 уральцев остается на отметке выше 700 случаев
Количество заболевших за сутки COVID-19 уральцев остается на отметке выше 700 случаев
Сегодня, 15:52Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Стабильно высокий уровень суточной заболеваемости коронавирусом продолжает сохраняться в Свердловской области. Аналогичная ситуация и со смертностью.

Еще плюс 721 новый пациент с коронавирусом

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области продолжает оставаться на отметке выше семи сотен. За все время пандемии общее число заболевших в регионе составляет 159,5 тысячи свердловчан.

Суточный прирост инфицированных по России составил 40,4 тысячи человек. Общее количество заболевших составляет на 3 ноября 8 миллионов 663,6 тысячи россиян.

Состояние 937 уральцев оценивается как тяжелое, 598 свердловчан находятся в реанимации, из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ.

От SARS-CoV-2 за сутки скончались 28 свердловчан

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 560 случаев. В масштабах России коронавирус за последние сутки унес жизни 1189 человек, за все время пандемии — чуть больше 242 тысяч россиян.

Излечились от COVID-19 еще 521 человек

Пока суточный прирост вновь заболевших коронавирусом жителей Свердловской области остается выше, чем количество выздоровевших уральцев.

По России за сутки отрицательный результат после заболевания получили 32,8 тысячи человек.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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