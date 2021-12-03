Вторые сутки число вновь заболевших COVID-19 свердловчан не превышает 700 человек

Прирост вновь заболевших свердловчан составил на 3 декабря 697 человек
Из них 177 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено у жителей Екатеринбурга. Общее количество инфицированных COVID-19 жителей Свердловской области с начала пандемии составляет 181,3 тысячи человек.
По состоянию на 3 декабря 716 пациентов госпиталей для больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 452 человека — в тяжелом состоянии. 358 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ.
По России статистика заболеваемости коронавирусом выглядит следующим образом — суточный прирост заболевших составляет 32,9 тысячи случаев. В общей сложности COVID-19 за все время был выявлен у 9 миллионов 736 тысячи россиян.
Уровень смертности от коронавируса в Свердловской области остается на прежней отметке
На 3 декабря в регионе было зафиксировано 32 смерти больных новой коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов в Свердловской области составляет 8 525 человек.
В России за последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 1 217 человек. Общая смертность от коронавируса по стране составляет 278,85 тысячи случаев.
Еще 475 свердловчан были выписаны после болезни
По состоянию на 3 декабря общее количество выписанных с больничного листа по коронавирусу жителей Свердловской области составляет 158,2 тысячи человек.
В России за последние сутки 36,5 тысячи пациентов выздоровели, а общее количество излечившихся от COVID-19 россиян составляет 8 миллионов 436,6 тысячи человек.