Вторые сутки число вновь заболевших COVID-19 свердловчан не превышает 700 человек

Вторые сутки число вновь заболевших COVID-19 свердловчан не превышает 700 человек
Вторые сутки число вновь заболевших COVID-19 свердловчан не превышает 700 человек
Сегодня, 14:46Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали еще 697 жителей Свердловской области. Вторые сутки подряд уровень заболеваемости держится на отметке меньше семи сотен случаев.

Прирост вновь заболевших свердловчан составил на 3 декабря 697 человек

Из них 177 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено у жителей Екатеринбурга. Общее количество инфицированных COVID-19 жителей Свердловской области с начала пандемии составляет 181,3 тысячи человек.

По состоянию на 3 декабря 716 пациентов госпиталей для больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 452 человека — в тяжелом состоянии. 358 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ.

По России статистика заболеваемости коронавирусом выглядит следующим образом — суточный прирост заболевших составляет 32,9 тысячи случаев. В общей сложности COVID-19 за все время был выявлен у 9 миллионов 736 тысячи россиян.

Уровень смертности от коронавируса в Свердловской области остается на прежней отметке

На 3 декабря в регионе было зафиксировано 32 смерти больных новой коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов в Свердловской области составляет 8 525 человек.

В России за последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 1 217 человек. Общая смертность от коронавируса по стране составляет 278,85 тысячи случаев.

Еще 475 свердловчан были выписаны после болезни

По состоянию на 3 декабря общее количество выписанных с больничного листа по коронавирусу жителей Свердловской области составляет 158,2 тысячи человек.

В России за последние сутки 36,5 тысячи пациентов выздоровели, а общее количество излечившихся от COVID-19 россиян составляет 8 миллионов 436,6 тысячи человек.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
смертностьмедикизаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы