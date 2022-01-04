Коронавируса подтвердился ещё у 421 жителя Свердловской области

421 случай COVID-19 вновь зафиксирован на Среднем Урале

В Свердловской области на 4 января новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 421 жителя. Статистика по смертности — 23 жертвы.

Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале идёт на спад В Свердловской области на 4 января коронавирус подтвердился у 421 жителя региона. Общее количество заболевших с начала пандемии — 200,5 тысячи свердловчан. В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 15,9 тысячам человек. Общее число случаев заболевания коронавирусом среди россиян составляет 10 миллионов 570,2 тысячи инфицированных. За сутки коронавирус унес жизни 23 свердловчан Новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 23 жителей Свердловской области за последние сутки. Общее количество летальных исходов у людей с подтвержденным COVID-19 составляет 9,5 тысячи случаев. На 4 января от коронавируса скончались 834 жителя России. Суммарно за все время пандемии COVID-19 унес жизни 312 187 россиян. Количество выздоровевших превышает число заболевших коронавирусом свердловчан За последние сутки излечиться от COVID-19 удалось 519 жителям Свердловской области, в России — 27 тысячам человек. Общее количество переболевших коронавирусом свердловчан составляет 173,6 тысячи случаев. Аналогичный показатель в целом по стране составляет 9 миллионов 575 тысячи россиян. Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

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