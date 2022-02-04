Число заболевших за сутки COVID-19 свердловчан приближается к 3,5 тысячи человек

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 239,2 тысячи случаев заболевания. Также за минувшие сутки из больниц выписан 681 пациент, общее число выздоровевших достигло 195 тысяч свердловчан. Зафиксировано 10 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции, за все время умерло 10 038 жителей региона.
По России также зарегистрирован новый рекорд по заболеваемости, специалисты выявили более 168,2 тысячи случаев, что на 12,5 тысячи превышает вчерашние показатели. Из медучреждений отправились домой 58,4 тысячи пациентов, 682 россиянина скончались от COVID-19.