О закрытии детсадов на карантин и переводе вузов на дистант рассказал Куйвашев

О том, будут ли переводить вузы на дистанционное обучение, а детские сады отправлять на карантин, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

У него спросили, почему садики на карантин не закрываются, хотя есть зарегистрированные случаи коронавируса в группах. На это губернатор ответил, что ситуация остается под контролем, несмотря на то, что среди детей от 3 до 6 лет высокий уровень заболеваемости. Он напомнил, что если в группе фиксируется случай, то детей отправляют на карантин. То же решение принимается при заболевании ОРВИ более 20% детей в группе. Такое решение обусловлено тем, что родителям не с кем будет оставлять детей. Куйвашев напоминает, что вход для большинства людей в садики запрещается, а воспитатели привиты против инфекции. Кроме того, губернатор рассказал и о том, почему вузы не переходят на общий дистант. Причиной стало отсутствие единого решения и в каждом вузе его принимают самостоятельно исходя из эпидемиологической обстановки. Процент вакцинированных, отметил он, очень высок среди студентов. Это помогает уменьшить риск распространения коронавируса. Свердловские школьники отправлены на две недели на дистант

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