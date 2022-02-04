О закрытии детсадов на карантин и переводе вузов на дистант рассказал Куйвашев

О закрытии детсадов на карантин и переводе вузов на дистант рассказал Куйвашев
О закрытии детсадов на карантин и переводе вузов на дистант рассказал Куйвашев
Сегодня, 19:15Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
О том, будут ли переводить вузы на дистанционное обучение, а детские сады отправлять на карантин, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

У него спросили, почему садики на карантин не закрываются, хотя есть зарегистрированные случаи коронавируса в группах. На это губернатор ответил, что ситуация остается под контролем, несмотря на то, что среди детей от 3 до 6 лет высокий уровень заболеваемости.

Он напомнил, что если в группе фиксируется случай, то детей отправляют на карантин. То же решение принимается при заболевании ОРВИ более 20% детей в группе.

Такое решение обусловлено тем, что родителям не с кем будет оставлять детей. Куйвашев напоминает, что вход для большинства людей в садики запрещается, а воспитатели привиты против инфекции.

Кроме того, губернатор рассказал и о том, почему вузы не переходят на общий дистант. Причиной стало отсутствие единого решения и в каждом вузе его принимают самостоятельно исходя из эпидемиологической обстановки.

Процент вакцинированных, отметил он, очень высок среди студентов. Это помогает уменьшить риск распространения коронавируса.

Сюжеты:
Коронавирус
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