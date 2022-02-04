О закрытии детсадов на карантин и переводе вузов на дистант рассказал Куйвашев

У него спросили, почему садики на карантин не закрываются, хотя есть зарегистрированные случаи коронавируса в группах. На это губернатор ответил, что ситуация остается под контролем, несмотря на то, что среди детей от 3 до 6 лет высокий уровень заболеваемости.
Он напомнил, что если в группе фиксируется случай, то детей отправляют на карантин. То же решение принимается при заболевании ОРВИ более 20% детей в группе.
Такое решение обусловлено тем, что родителям не с кем будет оставлять детей. Куйвашев напоминает, что вход для большинства людей в садики запрещается, а воспитатели привиты против инфекции.
Кроме того, губернатор рассказал и о том, почему вузы не переходят на общий дистант. Причиной стало отсутствие единого решения и в каждом вузе его принимают самостоятельно исходя из эпидемиологической обстановки.
Процент вакцинированных, отметил он, очень высок среди студентов. Это помогает уменьшить риск распространения коронавируса.