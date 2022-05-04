Введение «ковидных» ограничений в майские праздники допустили в Роспотребнадзоре

Введение «ковидных» ограничений в майские праздники допустили в Роспотребнадзоре
Введение «ковидных» ограничений в майские праздники допустили в Роспотребнадзоре
Сегодня, 18:32Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции в праздничные дни, Роспотребнадзор в российских городах может ввести соответствующие ограничения.

Уровень заболеваемости все еще высок во многих регионах РФ. Практических во всех случаях зафиксированы заражения омикроном.

В последние 11 недель в стране замечено понижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Сейчас, в преддверии массовых праздников, особенно важно принимать меры профилактики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки число зараженных в стране увеличилось на 5093 человека. Прирост — 0,03%.

Напомним, в апреле 2022 года губернатор Свердловской области подписал указ об ослаблении масочного режима. Теперь защитные маски следует носить в помещениях, в которых может находиться более 50 человек одновременно.

Сюжеты:
Коронавирус
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