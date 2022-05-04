Введение «ковидных» ограничений в майские праздники допустили в Роспотребнадзоре

Уровень заболеваемости все еще высок во многих регионах РФ. Практических во всех случаях зафиксированы заражения омикроном.
В последние 11 недель в стране замечено понижение уровня заболеваемости коронавирусом.
Сейчас, в преддверии массовых праздников, особенно важно принимать меры профилактики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки число зараженных в стране увеличилось на 5093 человека. Прирост — 0,03%.
Напомним, в апреле 2022 года губернатор Свердловской области подписал указ об ослаблении масочного режима. Теперь защитные маски следует носить в помещениях, в которых может находиться более 50 человек одновременно.