Из-за пациента с COVID-19 закрыто отделение в онкодиспансере Свердловской области

В отделении сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Возобновить работу планируется 5 августа 2021 года, пишет Е1.
В оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что перед госпитализацией всем поступающим обязательно нужно сдать тест на COVID-19 или предъявить уже готовый, который был сделан в другом медицинском учреждении.
Пациентов, которые находились в диспансере во время выявления коронавируса у одного из больных, в зависимости от состояния временно перевели в другие отделения или отправили домой под наблюдение.
Напомним, в июле 2021 года два отделения онкологического диспансера были закрыты на карантин из-за выявления коронавируса у одной из пациенток.