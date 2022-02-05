Более 3,7 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Более 3,7 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Более 3,7 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:45Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
3 735 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за минувшие сутки, 511 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб. Это абсолютный рекорд за время пандемии.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев увеличилось до 242,9 тысячи свердловчан. С 4 по 5 февраля из больниц выписано 652 пациента, за все время пандемии излечилось от инфекции более 195,7 тысячи жителей региона. За последние 24 часа официально подтверждено 12 летальных случаев, всего скончалось 10 050 человек.

По России вновь также зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — более 177,2 тысячи случаев, это на девять тысяч больше, чем вчера. Также оперштаб сообщает о 60,5 тысячи выздоровевших и 714 умерших россиянах.

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