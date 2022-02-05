Почти 100 случаев заражения омикроном подтверждено в Свердловской области

15 свердловчан завезли инфекцию из-за границы: ОАЭ, Доминиканской Республики, Турции, Казахстана, Египта, Болгарии и Испании. Остальные заболевшие не покидали пределы России, а также не контактировали с приехавшими из-за рубежа.
Все пациенты с омикроном были обследованы повторно, у девяти жителей региона результат снова оказался положительным. Также специалисты взяли анализы у 183 контактных людей.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области был зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19, выявлено 3 735 случаев заболевания. 652 пациента выписано из медучреждений, 12 человек скончалось.