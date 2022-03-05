Причины заполненности коронавирусных реанимаций назвал уральский инфекционист

Причины заполненности коронавирусных реанимаций назвал уральский инфекционист
Причины заполненности коронавирусных реанимаций назвал уральский инфекционист
Сегодня, 14:04Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Реанимации, куда направляются пациенты с коронавирусом, заполнены. Также увеличилось число тяжелых пациентов. Врачи госпиталей рассказали, почему в Свердловской области заполнены реанимации и много пациентов с тяжелым течением.

Молодые люди практически не поступают в стационары, как было во время штамма «дельта». В основном это люди старше 70 лет, пишет Е1 со ссылкой на инфекциониста.

Стационары и реанимации, по словам врача, полные. Новые пациенты поступают постоянно. В эту волну, рассказывает он, поменялся контингент. Чаще всего стали поступать пожилые и непривитые. Он отметил, что во время штамма «дельта» погибало много больных.

В основном в реанимациях люди старше 70 лет с сопутствующими заболеваниями и паллиативные пациенты. Там есть и привитые, но основное заболевание у них — не коронавирус,говорит врач.

Анестезиолог-реаниматолог из другого госпиталя рассказал, что скорость заполнения реанимаций отстает от стационара. Сначала пациенты в основном поступают в отделения, а потом им становится хуже и их переводят в реанимацию.

Тяжелые пациенты, поступившие неделю назад, по словам врача, теперь оказались в реанимациях и теперь они заполнены.

Есть мнение, что в конце волны — самые тяжелые пациенты, так действительно бывает. За время волны появляются долго лежащие пациенты, их состояние не меняется ни в ту, ни в другую сторону. Но сейчас в стационары поток больных уменьшается, значит, и реанимации станут освобождаться, говорит врач.

Он отмечает, что поступает много пациентов из других отделений. Например, случается инсульт, а при оформлении в больницу выявляется коронавирус.

Сюжеты:
Коронавирус
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