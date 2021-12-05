Заболеваемость COVID-19 ежедневно снижается в Свердловской области

687 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает оперштаб РФ. Уже четвертый день подряд фиксируется менее 700 инфицированных жителей региона.

За все время пандемии на Среднем Урале COVID-19 диагностирован у 182,7 тысячи человек. В России также ежедневно снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 332,6 тысячи человек. Таким образом, число заразившихся достигло 9,8 миллиона россиян. С 4 по 5 декабря по выздоровлению выписан 471 пациент, общее число вылечившихся достигло 159,2 тысячи свердловчан. По стране за все время из больниц выписано 8,5 миллиона россиян, из них 30,5 тысячи с 4 по 5 ноября. 34 случая смерти от инфекции зафиксировано за сутки, всего коронавирус унес жизни 8 594 жителей Свердловской области. В России за последние 24 часа зарегистрировано 1 206 смертельных исходов, за время пандемии — 281,1 тысячи случаев смерти.

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