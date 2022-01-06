Куйвашев заявил о пользе коронавирусных каникул в Свердловской области

Куйвашев заявил о пользе коронавирусных каникул в Свердловской области
Куйвашев заявил о пользе коронавирусных каникул в Свердловской области
Сегодня, 18:47Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о пользе приостановки работы QR-кодов на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что 6 января впервые с середины июля 2021 года суточная заболеваемость COVID-19 составила менее 400 случаев, а за месяц показатель снизился на 43%, в том числе благодаря и вакцинации. Уже привито 57% свердловчан, прививки можно поставить и в праздничные дни.

Больницы Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи населению, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, за сутки с 5 по 6 января коронавирус был диагностирован у 390 жителей Свердловской области. Выписано было 487 человек, зарегистрирован 21 летальный случай от инфекции.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевзаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы