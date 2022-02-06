Больше 4 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

Больше 4 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки
Больше 4 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки
Сегодня, 16:24Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Свыше 4 тысяч тестов на коронавирус у жителей Свердловской области дали положительный результат. 261 свердловчанин был госпитализирован с новой инфекцией.

Четверть из вновь выявленных случаев COVID-19 у свердловчан приходится на Екатеринбург

В Свердловской области на 6 февраля диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 4,1 тысячам жителям региона. Из них 991 случай зафиксирован в Екатеринбурге. За все время пандемии коронавирус был диагностирован у 247 тысячи жителей региона. За последние сутки 261 свердловчанин госпитализирован.

Состояние 439 госпитализированных свердловчан оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимациях, в том числе 152 человека на аппаратах ИВЛ.

В России количество заболевших приблизилось к 181 тысяче человек. Общее количество больных коронавирусом за все время пандемии составляет 12,8 миллионов случаев. На больничных койках на 6 февраля находятся 12,7 тысячи вновь заболевших COVID-19 россиян.

10 свердловчан с коронавирусом за последние сутки скончались

За все время пандемии в Свердловской области от COVID-19 скончалось 10 061 человек.

За последние сутки от коронавируса скончался 661 житель России. Общая статистика смертности по стране составляет 335,4 тысячи россиян.

671 житель Свердловской области выздоровел за сутки

Количество выписанных с больничного по COVID-19 свердловчан на 6 февраля составляет 196,4 тысячи человек.

В России на 6 февраля от коронавируса излечились 59,5 тысячи жителей России. Общее количество излечившихся от инфекции россиян составляет 10,55 миллионов случаев.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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