Больше 4 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

В Свердловской области на 6 февраля диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 4,1 тысячам жителям региона. Из них 991 случай зафиксирован в Екатеринбурге. За все время пандемии коронавирус был диагностирован у 247 тысячи жителей региона. За последние сутки 261 свердловчанин госпитализирован.
Состояние 439 госпитализированных свердловчан оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимациях, в том числе 152 человека на аппаратах ИВЛ.
В России количество заболевших приблизилось к 181 тысяче человек. Общее количество больных коронавирусом за все время пандемии составляет 12,8 миллионов случаев. На больничных койках на 6 февраля находятся 12,7 тысячи вновь заболевших COVID-19 россиян.
За все время пандемии в Свердловской области от COVID-19 скончалось 10 061 человек.
За последние сутки от коронавируса скончался 661 житель России. Общая статистика смертности по стране составляет 335,4 тысячи россиян.
Количество выписанных с больничного по COVID-19 свердловчан на 6 февраля составляет 196,4 тысячи человек.
В России на 6 февраля от коронавируса излечились 59,5 тысячи жителей России. Общее количество излечившихся от инфекции россиян составляет 10,55 миллионов случаев.