Больше 4 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

Четверть из вновь выявленных случаев COVID-19 у свердловчан приходится на Екатеринбург

В Свердловской области на 6 февраля диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 4,1 тысячам жителям региона. Из них 991 случай зафиксирован в Екатеринбурге. За все время пандемии коронавирус был диагностирован у 247 тысячи жителей региона. За последние сутки 261 свердловчанин госпитализирован.