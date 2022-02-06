Официально омикрона в Нижнем Тагиле нет

Официально омикрона в Нижнем Тагиле нет
Официально омикрона в Нижнем Тагиле нет
Сегодня, 14:35Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Штамм коронавируса «омикрон» в Нижнем Тагиле не выявлен лабораторно ни у одного из заболевших инфекцией. При этом врачи не исключают, что у отдельных тагильчан новый вид COVID-19 может быть.

Такой информацией поделилась замглавврача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» Ирина Забужанская в прямом эфире «Тагил-ТВ».

Обычный ПЦР-тест, который используется для диагонстики коронавируса в Нижнем Тагиле, не дает информацию о штамме. Пробы для этого направляют в областную лабораторию, чтобы потом отвезти их в тюменский научно-исследовательский институт. Поэтому в настоящий момент не известно, сколько проб из Нижнего Тагила содержат омикрон.

Отдельно Ирина Забужанская отметила ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.

Сюжеты:
Коронавирус
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