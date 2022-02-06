Официально омикрона в Нижнем Тагиле нет

Такой информацией поделилась замглавврача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» Ирина Забужанская в прямом эфире «Тагил-ТВ».
Обычный ПЦР-тест, который используется для диагонстики коронавируса в Нижнем Тагиле, не дает информацию о штамме. Пробы для этого направляют в областную лабораторию, чтобы потом отвезти их в тюменский научно-исследовательский институт. Поэтому в настоящий момент не известно, сколько проб из Нижнего Тагила содержат омикрон.
Отдельно Ирина Забужанская отметила ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.