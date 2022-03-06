Почти 4,8 тысячи человек на Среднем Урале за последние сутки заболели COVID-19

На Среднем Урале зафиксировано ещё 4 776 случаев COVID-19

Около 4,8 тысяч человек заболели коронавирусом в Свердловской области за последние сутки, по данным оперштаба на 6 марта.

Вот уже неделю Свердловская область остается в ТОП-5 регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов здесь, на Среднем Урале, шагнуло к 380 тысячам. С начала пандемии переболели более 230 тысяч человек, а умерли по настоящее время свыше 10,3 тысячи пациентов, из них 8 — за последние 24 часа, передает федеральный оперативный штаб по мониторингу заболеваемости COVID-19 в РФ. В стационары продолжают поступать пациенты. Состояние 545 человек на 6 марта оценивалось как тяжелое. 288 лежали в реанимации, из них 219 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще у чуть более 3,6 тысячи человек состояние здоровья среднетяжелое. Остальные пребывают в удовлетворительном. Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области сейчас более 100 тысяч пациентов. Между тем в ряде российских городов уже тестируют новый препарат от COVID-19. Называется он «Эсперавир» и содержит в себе компонент молнупиравир с лабораторно подтвержденной противовирусной активностью. Испытания лекарства проводились в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и прочих городах, сообщают «Новые Известия».

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